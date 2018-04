«Troppo clamore sul caso Petrillo: via il processo da Udine»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO «Questo processo non s'ha da fare, almeno non a Udine», a dirlo, parafrasando i Promessi sposi di manzoniana memoria, è l'avvocato Paolo Salandin che assiste l'assistente sanitaria Emanuela Petrillo, alla quale gli inquirenti di Udine (come quelli di Treviso che però hanno rinviato il procedimento per la riunificazione in Friuli) contestano le ipotesi d'accusa di peculato, omissione d'atti d'ufficio e false dichiarazioni. Accuse che Petrillo ha sempre respinto, come quella di non aver vaccinato i pazienti (si parla di un...