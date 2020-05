LA POLEMICA

UDINE Cosa fa il sindaco per fermare il turismo dei rifiuti? Enrico Bertossi torna all'attacco sul tema e chiede lumi all'amministrazione sui furbetti dell'immondizia e sulla pulizia dei bidoni stradali, considerando che si registrano casi di sacchi abbandonati fuori dai contenitori. L'interrogazione del capogruppo di Prima Udine arriva il giorno dopo alla pubblicazione di un post da parte di Pietro Fontanini che, sulla sua pagina Facebook, aveva fatto un riferimento neanche troppo velato: «E pensare che un consigliere della minoranza, già candidato sindaco alle ultime elezioni aveva scritto il primo cittadino, commentando i dati positivi dei contagi in città - pur di screditare il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, e con esso la nostra amministrazione, aveva volutamente cercato di procurare allarme nella popolazione, affermando che il sistema avrebbe moltiplicato il numero dei contagi».

Coincidenza o no, Bertossi ieri ha riaffermato la sua posizione critica sulla gestione dei rifiuti. «Ormai costantemente ha detto il capogruppo - i cassonetti del vecchio sistema delle zone di piazzale D'Annunzio, via De Rubeis, viale delle Ferriere e via Tullio vengono presi d'assalto da numerosi automobilisti che scaricano rifiuti di tutti i tipi e i contenitori vengono lasciati traboccare di immondizia per lungo tempo in condizioni igieniche assai precarie. Ad aprile, il sindaco rispondendo a mezzo stampa proprio a una mia interrogazione, aveva detto che i cassonetti stradali sarebbero igienizzati costantemente dalla Net. Venerdì scorso ha continuato - il comandante della Polizia Locale, rispondendo a una mia segnalazione di persona che scaricava rifiuti nei cassonetti di viale delle Ferriere pur provenendo da altra zona di residenza, ha dichiarato testualmente: Se è residente a Udine può scaricare i rifiuti in qualsiasi cassonetto in città; diversamente se fosse residente fuori Comune, in questo caso il Regolamento lo vieta. Va da sé però che bisogna che l'accertamento venga effettuato da un operatore di polizia che colga in flagranza il trasgressore. Ergo la persona segnalata era ed è legittimata a versare i rifiuti nei cassonetti cittadini». Bertossi quindi chiede al sindaco non solo i rapporti di servizio «che attestano la frequenza di svuotamento e igienizzazione dei cassonetti stradali presenti nelle zone di piazzale D'Annunzio, via De Rubeis, viale delle Ferriere e via Tullio», ma anche di intervenire contro il turismo dei rifiuti: «Se ciò che ha affermato la Polizia Locale è vero ha concluso - legittima il turismo cittadino dei rifiuti per cui chi abita in zone servite dal porta a porta può tranquillamente eluderlo portando i propri rifiuti indifferenziati in altre zone della città con i vecchi cassonetti. Quali provvedimenti intende prendere, Fontanini, contro questo fenomeno? E quali per impedire che vengano ammassate immondizie in condizioni igieniche molto pericolose?».

