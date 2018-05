Troppi gatti in libertà L'Uti Carnia corre ai ripari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIATOLMEZZO Troppi gatti in libertà in Carnia e i sindaci decidono di mettere un rimedio, dopo le proteste dei cittadini, che chiedono interventi sanitari urgenti. L'assemblea dei sindaci dell'Uti della Carnia ha deliberato la convenzione da proporre alle amministrazioni comunali per la gestione associata delle colonie feline. Ovvero, quelle realtà con più mici, abituati a vivere liberi, eventualmente alimentati o accuditi da referenti di colonia, singoli o associati, che spontaneamente decidono di occuparsi degli animali e che hanno...