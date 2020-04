DE NICOLO

UDINE Inizia a farsi preoccupante il numero di denunce per soggetti che risultano positivi al covid-19 ma che non rispettano l'obbligo di quarantena domiciliare. «Ormai ne riceviamo praticamente una al giorno fa sapere il procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo è un dato significativo, tenendo conto del tradizionale senso di disciplina dei friulani». Ricordiamo che violare la restrizione comporta una denuncia di natura penale al Testo unico delle leggi sanitarie per procurata epidemia, con una pena che può variare da 1 a 5 anni di reclusione e che aumenta da 3 a 12 anni se il comportamento cagiona la morte di persone. In tempi di coronavirus la procura e il tribunale friulano stanno operando in maniera telematica anche per le udienze direttissime grazie all'installazione dell'app Microsoft Teams, che permette di collegare a distanza pubblico ministero, avvocato e arrestato presso la postazione della polizia giudiziaria, in una unica udienza immediata: «Lo stiamo sperimentando da diverse settimane con risultati positivi spiega De Nicolo il sistema offre il pregio di vedere tutte le persone sullo stesso schermo, con il giudice che monitora le diverse parti in causa». Una giustizia smart che attende di poter riprendere a celebrare le udienze ordinarie fisicamente in Tribunale, a partire dall'11 maggio, così come previsto dalla normativa. «Sulle modalità di ripresa delle attività aggiunge ancora il procuratore capo - ci stiamo accordando in questi giorni con il presidente del tribunale e l'ordine degli avvocati, sentite le autorità sanitarie, entro la fine della settimana avremo un'ulteriore riunione per vedere come impostare operativamente questa fase 2». La Procura friulana nel contempo continua a monitorare la situazione delle case di riposo, colpite anche in Friuli da un numero elevato di decessi: «Credo che nessuna procura della regione se ne stia con le mani in mano sul questo fronte specifica De Nicolo, alla luce anche dei controlli effettuati nei giorni scorsi dai Nas - indagini conoscitive sono state aperte in tutti i circondari, da parte nostra stiamo acquisendo ulteriori dati per verificare i casi specifici delle diverse strutture coinvolte; è una situazione che non ha precedenti nella memoria di nessuno e allo stesso tempo dobbiamo allo tenere conto delle conoscenze mediche del fenomeno sia delle autorità sanitarie che delle dirigenze delle varie case di riposo».

