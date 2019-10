Troppi bimbi con denti cariati: il dentista va in classe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALUTEUDINE A Udine, solo il 59 per cento dei bambini di sei anni non ha carie: dati ben lontani dall'obiettivo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito per il 2020 e che prevede bocche sane per 8 bambini su 10.L'amministrazione comunale ha quindi deciso di rilanciare il progetto di odontoiatria scolastica, che coinvolgerà le classi prime delle scuole pubbliche e paritarie di Udine per i prossimi tre anni.L'iniziativa Una Scuola SorriDente, che nasce dall'accordo tra Palazzo D'Aronco, Università di Udine e Asuiud, prevede...