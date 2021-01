IL QUADRO

UDINE Continuano a salire i ricoverati in vari reparti ospedalieri causa covid, tanto da arrivare con cinque unità in più a quota 663, pari al picco della seconda ondata che era stato raggiunto lo scorso 9 dicembre. I pazienti accolti in terapia intensiva sono 63, due in più della rilevazione precedente. Secondo il report della Protezione civile nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 328 nuovi contagi, l'11,8 per cento dei 2.767 tamponi effettuati, di cui 329 test rapidi antigenici. Due i contagi rilevati tra gli ospiti delle case di riposo e 4 tra gli operatori delle stesse, a cui se ne aggiungono 14 tra il personale medico e infermieristico degli ospedali. Il totale delle vittime sale a 1.731, con 21 decessi a cui si aggiungono tre morti pregresse. I totalmente guariti sono 37.188, 205 in più rispetto a ieri e i clinicamente guariti salgono a 970. Aumentano però anche le persone in isolamento, che sono 10.967, 37 in più del report precedente.

L'EVOLUZIONE

Una zona gialla rafforzata nei giorni feriali - con il divieto di spostamento tra le regioni e la conferma della regola che prevede la possibilità di spostarsi verso un'altra abitazione nella regione per massimo due persone - e una zona arancione nel fine settimana. E' questa, secondo quanto si apprende, l'impostazione del nuovo decreto del Governo che sarà in vigore fino al 15 gennaio. Il testo prevede anche l'abbassamento della soglia dell'Rt che fa scattare il posizionamento nelle diverse fasce e che sarà in vigore da lunedì 11: con Rt ad 1 si andrà in zona arancione e con l'Rt a 1,25 in zona rossa. Il Friuli Venezia Giulia attualmente, secondo le ultime rilevazioni riferite all'ultima settimana del 2020, è di poco sotto all'1.

STOP AL PIGNARUL

Proprio in virtù dell'incertezza sul futuro delle zone restrittive, ieri è stato ufficializzato che non si farà il Pignarûl Grant, la grande pira epifanica che viene accesa tradizionalmente il 6 gennaio sul colle di Coja, a Tarcento. Lo hanno confermato il Comando della Polizia Locale del centro collinare che ogni anno vede l'afflusso di migliaia di persone il giorno dell'Epifania per assistere in diretta alla cerimonia di accensione e al famoso vaticinio del Vecchio Venerando. La Polizia Locale di Tarcento riferisce che la manifestazione è stata cancellata poiché il giorno dell'Epifania è in vigore in zona rossa. Sulle voci circolate nei giorni scorsi, circa una possibilità di rimandare al weekend o ad altra data l'accensione del Pignarûl, la Polizia Locale fa sapere che al momento questo non risulta possibile, stante l'incertezza dell'evoluzione della pandemia e delle relative restrizioni nei prossimi giorni, e al momento, comunque, gli organizzatori non hanno presentato le domande necessarie per l'autorizzazione dunque non ci sono i tempi tecnici.

CONSENSO INFORMATO

Sul fronte vaccinazioni il vicegovernatore Riccardo Riccardi ha rimarcato ieri che la Regione si sta attivando con il Governo centrale per sciogliere il nodo del consenso informato per gli anziani ospiti nelle Rsa che non sono in grado di decidere per se stessi e che non hanno un amministratore di sostegno. Nel mentre è importante che le strutture raccolgano il consenso informato delle persone che possono essere vaccinate e che sono in grado di esprimerlo, così che si possa procedere con l'immunizzazione. E a fronte della preoccupazione manifestata dai rappresentanti delle strutture residenziali pubbliche, il vice presidente ha rimarcato la disponibilità dell'amministrazione regionale a cercare le soluzioni per consentire alle strutture residenziali pubbliche di avere un sostegno rispetto alla tenuta dei bilanci a fronte delle minori entrate causate dalla pandemia.

