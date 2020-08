MALTEMPO

UDINE Una colonna nera, minacciosa, si staglia sull'orizzonte, fluttua sulle acque, si muove e sembra andare verso la costa. Fortunatamente la tromba d'aria si è sviluppata sul mare Adriatico di fronte alla costa del Friuli, scongiurando i danni che avrebbe provocato. Ma in molti sulle spiagge di Lignano Sabbiadoro e di Grado l'hanno vista e l'hanno filmata.

Si è evitato quindi, ieri mattina sul presto, quanto accaduto invece a Rosolina, in provincia di Rovigo, tra domenica e lunedì, quando una tromba d'aria ha abbattuto alberi, piegati su case, recinzioni e auto, con rami spezzati finiti in mezzo alla strada, e le attrezzature e suppellettili delle spiagge fatti volare dalle forti raffiche di vento.

Del resto, in base alle previsioni meteorologiche che lunedì parlavano di allerta arancione in tutto il territorio regionale) era stato siglato il decreto di preallerta con relativo impegno di risorse per eventuali interventi di emergenza.

Durante la notte tra lunedì e martedì, in Friuli Venezia Giulia si sono registrate ancora piogge intense sulle Prealpi Carniche (fino a 76 mm in Val Tramontina), piogge sparse in genere moderate sul resto del territorio regionale, più abbondanti sulla costa orientale a Trieste e Muggia (23 mm), colpite già lunedì pomeriggio da precipitazioni intense in breve tempo. Vento ancora sostenuto sulla costa, con raffiche di 50-60 chilometri orari da sud-est.

Ieri mattina si sono registrati altri rovesci e temporali sparsi, specie sulle zone interne della pianura e sulla zona montana, con piogge in genere abbondanti, localmente intense. Con il passare delle ore, l'aria aria più fresca ha favorito instabilità su tutte le zone, ma via via la situazione si è attenuata. La situazione, stando al servizio previsioni meteo dell'Osmer del Friuli Venezia Giulia, è destinata a migliorare oggi, anche se permarranno momenti di cielo nuvoloso e piogge deboli, con vento di bora sulla costa. Cn l'avvicinarsi del fine settimana, le condizioni meteorologiche dovrebbero tornare ad assestarsi su un clima più sereno e temperature che torneranno a salire anche se il clima rimarrà sostanzialmente secco.

