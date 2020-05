LA GIUSTIZIA

UDINE Era già stato tra i tanti processi rinviati a causa del Coronavirus nella prima fase dell'emergenza e anche ora che in Tribunale comincerà la fase 2, con la celebrazione di parte delle udienze, il caso Coopca è tra quelli destinati a slittare ancora. L'annuncio ai soci è stato diffuso ieri sul gruppo facebook appositamente dedicato attraverso un post con cui l'avvocato Gianberto Zilli, legale di molti dei soci che hanno perso i propri risparmi nel crack della storica cooperativa carnica di consumo, ha spiegato l'evolversi della situazione. E ha invitato tutte le persone interessate a non presentarsi in tribunale nella data del 20 maggio, che era stata già fissata in calendario come data della prossima udienza.

In aula si sarebbe dovuti ripartire dalle testimonianze delle parti offese, che avrebbero dovuto essere ascoltate già il 17 marzo scorso davanti al collegio. Ma l'emergenza coronavirus impone che in tribunale si evitino assembramenti anche in questa fase 2 e che, quindi, i procedimenti con un elevatissimo numero di persone, tra imputati e parti civili, vengano celebrati all'esclusivo fine di effettuare il rinvio in udienza. Ci si troverà solo per fissare la nuova data «ed eventualmente modificare il calendario delle udienze che avrebbero dovuto tenersi entro il 30 giugno 2020», scrive l'avvocato Zilli. «È inoltre opportuno che, per rispettare le prescrizioni sanitarie vigenti, il giorno 20 maggio nessuno tra le parti civili costituite si presenti in Tribunale», aggiunge invitando a dare la massima diffusione all'avviso a tutti i prestatori e soci personalmente intervenuti nel processo.

NUOVA FASE

Per il caso CoopCa così come per tutti gli altri processi in programma in Tribunale a Udine dopo la sospensione di tutte le udienze non urgenti, dal 12 maggio si aprirà una nuova fase di rimodulazione delle udienze e delle attività che verranno svolte nel palazzo di giustizia che proseguirà fino al 30 giugno, secondo le misure organizzative adottate dal Presidente del Tribunale Paolo Corder d'intesa con gli altri attori coinvolti, tra cui l'autorità sanitaria regionale, il consiglio dell'ordine degli avvocati e il Procuratore.

Confermate le misure già adottate, come l'obbligo di indossare mascherine, mantenere le distanze e aerare i locali e l'installazione all'entrata di dispenser per l'erogazione di soluzione idroalcolica disinfettante, il provvedimento organizzativo disciplina le modalità di accesso agli uffici dove si stima ci sarà un afflusso quadruplo rispetto alla fase uno in cui si contavano in media 10-12 persone al giorno e per il deposito degli atti o delle istanze, privilegiando ove possibile le modalità telematiche. Negli uffici e nelle cancellerie, aperti al pubblico al mattino secondo orari diversificati anche al sabato, si potrà accedere previo appuntamento fissato telefonicamente e scaglionato nel tempo per evitare di sovrapporre la presenza degli utenti.

LE UDIENZE

Quelle urgenti e indifferibili, come ad esempio nel penale le udienze di convalida degli arresti o gli interrogatori di garanzia, che erano già state inserite nel precedente protocollo sottoscritto da Tribunale, Procura, Consiglio dell'ordine degli avvocati e Camere penali per la celebrazione telematica, in forma scritta o con collegamento da remoto, continueranno a essere svolte a distanza. La trattazione telematica dovrà essere preferita alla trattazione in presenza anche per tutte le altre cause, laddove possibile, salvaguardando il principio del contraddittorio e il diritto di difesa.

Le udienze in presenza dovranno essere in ogni caso celebrate nel rispetto delle misure di distanziamento e con l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Le udienze pubbliche dovranno comunque essere celebrate a porte chiuse.

In linea generale nella fase 2 verranno trattati tutti i procedimenti non sospesi e quelli dichiarati urgenti dal giudice su istanza di parte o d'ufficio. Al penale, ad esempio, si faranno le udienze filtro, i dibattimenti a carico di imputati sottoposti a misure cautelari e si celebreranno le discussioni per i casi le cui istruttorie sono già esaurite. Gli altri processi verranno rinviati.

