Anche Trenitalia affronta l'onda d'urto del Covid-19 e dopo la sospensione di ieri di alcune Frecce che collegano il Friuli Venezia Giulia a Milano e Roma, anche oggi questi treni non circoleranno.

A seguito delle recenti disposizioni, Trenitalia ha riformulato l'offerta Frecce per l'emergenza sanitaria del Coronavirus: niente alta velocità da e verso la nostra regione. Le decisioni vengono prese giorno per giorno, ma è possibile che, oltre a ieri e oggi, la sospensione venga prolungata anche nei prossimi giorni.

L'invito ai pendolari che si devono spostare in treno in questi giorni è di verificare gli aggiornamenti sul sito internet di Trenitalia prima di recarsi, magari inutilmente, in stazione.

Un disagio per i pendolari, soprattutto per chi deve spostarsi velocemente sul territorio per motivi di lavoro, ma è un disagio inevitabile.

Trenitalia ha messo a disposizione dei viaggiatori dispenser di disinfettanti per le mani a bordo dei treni su cui va mantenuta la distanza di sicurezza - e ha potenziato le attività di sanificazione. Quanto al perimetro interno al Friuli Venezia Giulia, invece, circolano regolarmente i treni regionali, ma non è certo che non intervengano variazioni nei prossimi giorni.

Mentre la sospensione delle Frecce è una decisione che Trenitalia può prendere in autonomia, per i treni regionali la scelta è demandata alla Regione che, per motivi legati all'emergenza, potrebbe limitare anche la circolazione di questi vettori. Per ora, però, nulla è stato comunicato in tal senso.

