Treni, in Fvg le tariffe più care d'Italia

TRASPORTI

UDINE Il Friuli, per le percorrenze lunghe, fra gli 81 e i 90 chilometri, ha le tariffe più salate d'Italia per i biglietti di corsa semplice. Ma, con un tasso di puntualità entro 5 minuti del 94,4% (in aumento dello 0,4% rispetto al 2018, ma in calo rispetto al dato record di 95,8% del 2016), ha anche i treni più puntuali d'Italia: dopo quelli delle Marche, che raggiungono il 94,5%, ma davanti al Veneto, e alle Province autonome di Trento e Bolzano che si fermano al 92%. E ha pure i convogli con i clienti più soddisfatti del Paese, a giudicare dai risultati dell'analisi di soddisfazione dell'utenza che a settembre scorso ha sentenziato che 94 viaggiatori friulani su cento sono soddisfatti della loro esperienza sui binari: un 94,5%, 7,1 punti sopra la media nazionale, che mette il Fvg ai vertici della classifica italiana, seguito da Piemonte (93%) e Veneto (92,6%).

IL QUADRO

Il quadro emerge dal gran lavoro fatto dal Comitato pendolari Alto Friuli, che già nel febbraio 2008 aveva partorito un report analogo confrontando i costi di tutta Italia. A due anni di distanza, i viaggiatori hanno elaborato di nuovo un dossier sulle tariffe ferroviarie, ma, stavolta, hanno allargato, per così dire, la cornice, esaminando anche altri numeri chiave, come quelli dei passeggeri trasportati, dei chilometri-treno offerti e dei corrispettivi per i contratti delle singole regioni. Il risultato non cambia. Anche nel 2018 il Fvg era una delle regioni più care nella fascia alta (fra 81 e 90 chilometri) mentre era in linea con la media nazionale per i tragitti più brevi. Ma cambia moltissimo la fotografia che ne esce, perché dimostra, per esempio, che, se è vero che negli ultimi dieci anni le tariffe in Fvg sono cresciute, è altrettanto vero che nel frattempo «sono aumentati anche i passeggeri e i km-treno prodotti», dai 3 milioni del 2009 ai 3,4 milioni del 2018, fino ad arrivare ai 3,6 milioni di quest'anno. Il che vuol dire più corse e servizi potenziati. L'ultimo rincaro delle tariffe in Fvg, del 2,6%, ha portato il totale degli aumenti dal 2010 ad oggi ad un +28,1% (il boom nel 2012, +5,5%, 2013, con +8,5%, e 2014, con +4,4%). Un dato che, rileva il comitato, vede la nostra regione a metà classifica, «ben lontano da Liguria, Campania e Piemonte», tutte con incrementi al di sopra del 47% (la Liguria da record con +48,9%), ma anche dai territori più cheap, come il Veneto (+19,6%), l'Emilia Romagna (+19,1%) e il Lazio (+15%).

BIGLIETTI

Come emerge dall'analisi del comitato, «il Fvg risulta la regione più cara d'Italia per la tariffa dei biglietti di corsa semplice sulla fascia 81-90 chilometri». Un ticket Udine-Trieste, per dire, costa 9,25 euro, contro i 7,30 della Milano-Brescia, i 7,60 della Verona-Padova e i 7,35 della Bologna-Cesena. Per non parlare del Sud, dove si arriva a 6,5 euro in Puglia e 6,7 in Abruzzo. In compenso, sulle fasce fra 21-30 chilometri e 31-40, viaggiare in Fvg «risulta più conveniente che in Veneto, Piemonte, Liguria e Toscana, dove le tariffe sono più alte, nell'ordine, dall'1,4% al 15%». Ma, anche in questo caso, i 3,5 euro friulani (sui 21-30 chilometri) sono lontani dai 3,1 lombardi, dai 3,05 emiliani, dai 3 abruzzesi e dai 2,2 pugliesi. «È evidente che il costo del biglietto dev'essere confrontato con la qualità del servizio offerto - rileva il comitato pendolari -. Pare difficile comparare il servizio buono del Fvg con quello disastroso di Lombardia, Liguria, Puglia e Sicilia, con bassi indici di puntualità e gradimento dell'utenza». Sul fronte abbonamenti, il discorso cambia poco, visto che il Friuli «risulta tra le regioni più care per le fasce chilometriche più lunghe, dove solo Toscana (+0,7%), Piemonte (+8,8%) e Sicilia (+11,4%) presentano tariffe più alte». In Fvg, per le fasce 81-90 chilometri il viaggiatore spende 104,25 euro al mese, contro gli 80,7 del Veneto, i 77,5 dell'Emilia, i 91 della Liguria e i 91,8 dell'Abruzzo. Va meglio per le tratte più brevi (21-30 e 31-40 chilometri), in cui le tariffe sono poco al di sopra della media nazionale e «più convenienti dei prezzi di Piemonte (oltre 25%), Sicilia (fino all'11%) e Toscana (6,6%)», rileva il comitato. Per la fascia 31-40 il Fvg è anche più conveniente di Lombardia, Abruzzo e Puglia. «Solo l'Emilia Romagna e il Veneto offrono tariffe molto più basse, anche se la qualità offerta è decisamente inferiore».

Camilla De Mori

