Trend positivo per i posti di lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SINTESIUDINE Cresce l'occupazione e si mantiene la fiducia nella propria impresa e nel sistema Paese. Si riscontra però un calo del fatturato, un allungamento dei tempi di pagamento delle fatture e una difficoltà d'accesso al credito per piccole imprese e start up. È la sintesi che ha fatto dell'andamento dell'economia artigiana nel primo semestre dell'anno in provincia di Udine il presidente di Confartigianato, Graziano Tilatti, analizzando i numerosi e dati contenuti nella 27° Congiuntura dell'artigianato realizzata dall'Ufficio studi...