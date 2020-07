I NUMERI

UDINE (cdm) L'ateneo bussa per chiedere agli studenti l'effetto che fa l'impatto covid sull'università e rispondono in oltre 13mila, l'89% degli iscritti. Il rettore Roberto Pinton parla di «un risultato straordinario», se confrontato con altri istituti: «Al Politecnico di Torino ha risposto il 60-70 per cento. Significa che i nostri studenti vogliono essere coinvolti».

I risultati? Il 70% si è detto soddisfatto delle lezioni on line e il 51% ha apprezzato di poter disporre degli insegnamenti registrati. Ma più di uno su tre (il 36%) ha avuto problemi di connessione («Ci sono comuni in cui quasi tutti i ragazzi hanno avuto difficoltà»). Per il futuro, il 43% ha detto di preferire le lezioni live e una quota analoga vuole la didattica ibrida (un po' on line un po' in presenza), mentre solo il 14% chiede solo lezioni virtuali. Un terzo dei ragazzi prevede di raggiungere l'ateneo in auto, un quarto in treno, il 17% in bus, il 9% in bici e il 13% a piedi. Con il sondaggio Ixè, l'università ha sondato le aspettative: bisogno di rassicurazione, accoglienza e qualità della didattica prima di tutto. Le famiglie non hanno nascosto le loro preoccupazioni: il 58% vuole evitare le zone più colpite e le occasioni di contagio, il 44% considera prioritario potersi muovere senza usare mezzi pubblici, il 27% è angosciato da motivi di natura economica che potrebbero incidere anche sulla possibilità di iscrizione all'università.

Durante i cinque mesi di emergenza, fra il lockdown vero e proprio e la graduale ripartenza, secondo il bilancio tracciato dal rettore Pinton, all'ateneo di Udine la didattica a distanza è stata garantita per il 98% (1.061, in un anno sono circa 2.200) degli insegnamenti previsti durante il periodo per un totale di 44.700 ore erogate. In versione virtuale sono andati in scena migliaia di esami: in tutto circa 35mila per i corsi di laurea magistrale, triennale e a ciclo unico, oltre che per i master, i corsi singoli e la mobilità in entrata. Anche le lauree durante il lockdown sono state fatte davanti allo schermo del computer, con la commissione schierata dall'altra parte e collegata on line. Quelle in presenza sono ripartite a luglio. In cinque mesi, si sono laureati in 1.712. La ricerca, ha ammesso il rettore, «è quella che ha sofferto di più, ma comunque sono stati fatti 68 bandi per assegni di ricerca e sono stati stipulati 88 contratti (vedi altro articolo).

La mobilità è stato uno dei temi più complicati da gestire in era covid. Al momento del lockdown erano 238 gli studenti all'estero: l'ateneo si è tenuto in contatto sempre, ha assicurato il rettore, tenendo contatti costanti con Crui e ministero. Sono stati cancellate le nuove partenze per tirocinio o tesi. Il 62% dei ragazzi che erano fuori Italia ha deciso di restare all'estero, mentre sono rientrati tutti gli universitari che erano fuori dall'Ue e quelli che stavano facendo esperienze brevi all'estero per tirocini o tesi e potevano proseguire on line. L'ateneo ha previsto il rimborso di tutte le spese extra legate alle interruzioni della mobilità per l'emergenza. Il 90% degli stranieri che erano a Udine è rientrato nei Paesi d'origine. Il nuovo bando Erasmus ha visto inevitabilmente una flessione delle domande, ma l'ateneo sta lavorando a nuove convenzioni. Dal 25 maggio sono ripartiti, live o a distanza, 330 tirocini. Per il placement le iniziative per far incontrare imprese e laureandi hanno coinvolto 18 aziende, con 1.600 colloqui e 8mila clic sui social.

Per quanto riguarda impiegati tecnici e amministrativi, nei 5 mesi, 450 hanno lavorato in smart working, con 1.300 interventid ia ssistenza alla didattica on line e 16 incontri di auto-aiuto psicologico di gruppo. 2.500 criticità risolte su Facebook.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA