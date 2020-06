Non era click day, ma è come se lo fosse stato, con i sistemi informatici della Regione andati in blocco nelle prime ore dell'avvio della finestra temporale per l'invio delle domande riguardanti la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall'emergenza Covid-19 a sostegno delle strutture ricettive turistiche, commerciali e artigianali e dei servizi alla persona. A chiarire quanto è tecnicamente accaduto è il presidente di Insiel Diego Antonini. «Ieri alle 8, quando si è aperto il bando - ha spiegato Antonini - al sistema si sono loggate contemporaneamente più di 3 mila utenti. I nostri server non sono in grado di processare un così elevato numero di richieste di accesso nell'unità di tempo, ragion per cui il sistema ha rallentato la sua attività. Pochi minuti dopo l'attività ha ripreso a funzionare correttamente, seppur un po' lentamente, a causa delle continue elevate richieste di accesso contemporanee. Alle 11 sono state inviate positivamente 3 mila domande e altrettante sono in fase di compilazione». Domande salite a 4.311 alle ore 12 e a 13mila alle 18, come riportato dall'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, supportato dal collega ai Sistemi informativi Sebastiano Callari. « Chi non è riuscito ancora a collegarsi al sito non deve temere di aver perso la possibilità di presentare domanda per ottenere il contributo destinato alle attività produttive presenti in Friuli Venezia Giulia. L'amministrazione regionale si scusa per il rallentamento subito dal sistema e ribadisce che ci sarà tempo fino al 26 giugno per inoltrare la richiesta di ristoro».

Critiche per il blocco dal segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli.

