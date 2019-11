Trecento posteggi all'ex Frigo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOSTAUDINE Udine avrà un nuovo grande parcheggio nella zona di piazzale Cella. L'intenzione dell'amministrazione è di recuperare gli spazi vicino all'ex Frigorifero di via Sabbadini per dare alla città diverse centinaia di posti auto in più e la speranza è che la nuova area possa essere pronta per la fine del prossimo anno. Ad annunciarlo è stato il sindaco Pietro Fontanini: I parcheggi sono ancora molto ricercati da tante persone ha detto ieri alla presentazione della nuova app di Ssm -; l'idea quindi è di portare avanti questo...