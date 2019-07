Trecento persone in partenza dalla provincia di Udine per agosto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SPOSTAMENTIUDINE Iniziano in Friuli le grandi manovre per trasferire altrove circa duemila profughi. Se ne sono andati ieri mattina 50 richiedenti asilo da Pordenone. La corriera è partita dalla caserma Monti, il centro di prima accoglienza del Friuli Occidentale, ma oltre ai richiedenti alloggiati in quel sito, se ne sono andati anche alcuni ospitati in vari appartamenti e legati all'accoglienza diffusa. Complessivamente dalla provinciandi Pordenone se ne andranno in altre destinazioni cinquanta, ma sono complessivamente 2000 i richiedenti...