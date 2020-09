SALUTE

UDINE Continua a salire il trend dei contagi. Sono undici i nuovi contagi rilevati ieri (in calo rispetto ai 20 casi in più del giorno prima), di cui tre in provincia di Udine. Secondo il bollettino diffuso ieri dalla Regione le persone positive in Fvg ieri erano 470, 3 in più del giorno prima. Quattro pazienti in cura in terapia intensiva, mentre 16 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.934: 1.495 a Trieste, 1.254 a Udine, 872 a Pordenone e 300 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.115, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 442 (due in più rispetto al giorno prima. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

Intanto a Udine esplode il caso dei minori stranieri positivi al covid. Il Comune, che già con delibera del 24 agosto aveva individuato una struttura di una cooperativa di Pasian di Prato per accogliere i minori stranieri non accompagnato in isolamento fiduciario (per un massimo di 30 ragazzi) ora ha dovuto fare i conti con alcuni casi di minorenni stranieri contagiati, che, come emerge da una determina, «sono stati provvisoriamente collocati presso una struttura individuata dalla Prefettura presso la quale sono accolti anche adulti», «non essendo stato possibile reperire sul territorio nazionale nessuna struttura specificatamente adibita all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati positivi al Covid-19». La coop di Pasian di Prato ha individuato intanto degli spazi nella struttura precedentemente scelta per l'isolamento fiduciario, per permettere l'isolamento dei casi positivi, a fronte di una retta di 350 euro al giorno più Iva. Il Comune ha ritenuto opportuno collocare i ragazzini stranieri contagiati in questi spazi dove già si trovano gli altri minori in isolamento.

Su questo polemizza Daniela Perissutti (Io amo Udine), secondo cui la scelta, seppur provvisoria, di una struttura che accoglie anche adulti per ospitare i minori positivi, «non garantisce quelle condizioni di ordine e regolarità che la legge prescrive. In secondo luogo e pur con la necessaria riservatezza dovuta a tutte le questioni che riguardano minori, riteniamo sacrosanto che la cittadinanza sia informata sul luogo dove vengono ospitati questi minori che sono risultati contagiati, al fine di essere rassicurati sulle misure che sono state prese per la tutela della salute pubblica. Se la struttura in questione fosse quella utilizzata in viale XXIII marzo la lista civica Io Amo Udine dichiara da subito la sua netta contrarietà, in considerazione del fatto che tale scelta rende oggettivamente impossibile la verifica del rispetto della quarantena fiduciaria dei migranti minorenni positivi. Un ulteriore atto di trasparenza deve poi essere fatto sul costo astronomico di 350 euro al giorno per ogni migrante (pro capite pro die) previsto nella determina comunale. Non si comprende come l'elenco dei servizi indicati nella determina possa portare ad una cifra di questo genere, al di fuori di ogni limite dettato dal buon senso». Secondo lei «sono passati da prima gli italiani a prima i clandestini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA