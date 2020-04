La preoccupazione, umana, di andare a lavorare in una zona particolarmente a rischio non li ha fermati: tre medici sono partiti ieri dal Friuli per aiutare i colleghi impegnati nelle zone più colpite dal coronavirus, aderendo al bando della Protezione Civile. Si tratta di Vittoria Nusca, chirurgo dell'Ospedale di San Daniele, Tullio Colombo, anestesista dell'ospedale di Tolmezzo e Alessandro Coiutti, chirurgo dello stesso nosocomio. I tre medici sono partiti ieri da Udine: il gruppo comunale della Protezione Civile si è occupato del loro trasporto fino a Verona, per l'imbarco sull'areo fino a Roma, dove parteciperanno ad una riunione con il Capo dipartimento delle Protezione civile, Angelo Borrelli, e con il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro. A salutarli, in via Pola, è andato l'assessore comunale alla salute Giovanni Barillari, che ha espresso la propria gratitudine, sottolineando come il popolo friulano sia sempre in prima linea quando si tratta di aiutare gli altri nelle situazioni di difficoltà. «Sono partiti per Roma ha spiegato l'assessore -, per un addestramento e poi sapranno qual è la loro destinazione. Si ipotizza, comunque, che saranno destinati all'ospedale covid allestito alla Fiera di Milano Rho. Sono persone animate da grande entusiasmo, solidarietà e voglia di mettersi a disposizione, che, secondo il mio giudizio, è una prerogativa comune a tutti i medici e infermieri friulani. E non vuole essere una frase di tiro, ma un'affermazione sostanziale». I medici hanno infatti spiegato che per loro si è trattato di una decisione naturale, quella di andare ad aiutare (per tre settimane) pazienti e colleghi in difficoltà, in una zona in cui la situazione è ben più grave di quella in Friuli Venezia Giulia. «Hanno avuto il nulla osta dell'Azienda Sanitaria ha concluso Barillari - e io ritengo che questo possa essere considerato, indirettamente, un segno che la situazione qui sta migliorando e che le previsioni seguono un trend di lenta, ma progressiva decrescita».

