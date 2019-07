Tre farmacie friulane apripista in Italia «Modello Benefit per una svolta sociale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOCIALEUDINE Per l'Italia è una novità recente. È infatti dal primo gennaio 2016 che nel nostro Paese, primo in Europa e al mondo al di fuori degli Stati Uniti, esiste la Benefit corporation, lo stato giuridico, introdotto negli Usa a partire dal 2010, pensato per aziende for-profit che vogliano andare oltre l'obiettivo del profitto e massimizzare il loro impatto positivo verso la società e l'ambiente.Concretamente, chi gestisce una Benefit corporation valuta, accanto alle performance finanziarie, pure quelle qualitative e quantitative di...