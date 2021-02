OPERE

UDINE Tre chilometri di canale ripuliti per mettere in sicurezza anche il territorio circostante, visto che quel corso d'acqua corso d'acqua attraversa l'intero territorio comunale ed è il collettore principale della rete idraulica minore del territorio circostant.

Completato l'intervento di pulizia vegetativa lungo la Roggia Brentana, presso l'abitato di Santa Maria la Longa, nei tratti tra Mereto di Capitolo e la strada regionale 252 di Palmanova, che prevedeva il taglio della vegetazione cresciuta sul fondo e di parte delle essenze arboree e arbustive in alveo. Il lavoro - effettuato dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana per conto della Regione Fvg - rientra nella Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche nei Comuni di Pavia di Udine, Trivignano Udinese, Santa Maria la Longa, Palmanova e Visco, con l'obiettivo di mantenere o ripristinare la funzionalità idraulica dei principali corsi d'acqua presenti (importo complessivo di circa 400mila euro).

Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici di Santa Maria la Longa, Alessandro Golosetti, apprezzando le opere eseguite dall'ente consortile a tutela dell'efficienza di un corso d'acqua che attraversa l'intero territorio comunale da nord a sud, spiega che la Roggia Brentana, collettore principale della rete idraulica minore del territorio circostante, necessitava di una significativa manutenzione, a fronte del rischio idraulico a cui sono esposti i vicini centri abitati in occasione delle ondate di piena, conseguenti a significativi eventi atmosferici. In particolare, i lavori hanno interessato un tratto di roggia dello sviluppo pari a circa tre chilometri, e hanno salvaguardato le alberature di pregio, evitando la rimozione delle ceppaie esistenti.

È poi in fase avanzata di progettazione la Realizzazione del fosso Zona industriale udinese-Torrente Brentana, collettore necessario per recepire le acque a nord della frazione di Santo Stefano Udinese, i cui lavori verranno appaltati entro fine anno. A breve verrà inoltre affidata la messa in sicurezza idraulica della strada intercomunale Persereano - Santo Stefano Udinese; il cantiere avrà inizio il prossimo autunno, periodo utile per evitare interferenze con le lavorazioni agricole in atto. Iter di attuazione e tempistiche degli interventi nel territorio comunale sono stati condivisi in videoconferenza dal sindaco Fabio Pettenà e dal vicesindaco Golosetti con l'ingegner Bongiovanni, direttore tecnico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

