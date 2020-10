L'INCONTRO

TAVAGNACCO Il Comune subito a nord di Udineè tagliato dal rettifilo che porta alle montagne e diluito in tante frazioni. Infatti, oltre al capoluogo, sulla sinistra ci sono Feletto Umberto con la sede municipale Colugna e Branco. A destra della strada statale invece rimangono Molin Nuovo, Cavalicco e Adegliacco. Questi ultimi due paesi, in realtà, costituiscono una unica realtà urbana essendo uniti senza soluzione di continuità. Ma non è simile prerogativa a evidenziarli, bensì la constatazione che un territorio sostanzialmente ridotto e con popolazione contenuta possa vantare tre atleti di assoluto valore distintisi in altrettante differenti discipline sportive. Sono citati in rigoroso ordine alfabetico Franco Bertoli affermatosi nel volley. Chiara Cainero, fuoriclasse del tiro a volo, e Alessandro Orlando, calciatore: tutti hanno anche assaporato il piacere unico di partecipare alle Olimpiadi.

Domenica 18 ottobre nella sala ricreativa di Adegliacco (alle ore 18) va in scena una serata in loro onore. La organizzano il Gruppo locale della'Associazione nazionale alpini e il circolo culturale Tavagnacco 2000, con il patrocinio del Comune. Si tratta di meritata passerella per campioni che hanno onorato la loro terra e le cui gesta merita ricordare, collocandoli su un ideale podio tutto friulano. Sul primo gradino sta Chiara Cainero medaglia d'oro nello skeet tiro al piattello alle Olimpiadi di Pechino 2008 e presente ad altre tre edizioni dei Giochi: Atene 2004, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016 dove ha conquistato il secondo posto. Il personale bottino di carriera conta finora 25 ori, 20 argenti e 13 bronzi con l'aggiunta di titoli mondiali, europei e italiani. Subito sotto questa campionessa va collocato Franco Bertoli indicato come il primo vero grande interprete nella storia della pallavolo nazionale. In azzurro s'è meritato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 - in precedenza era stato anche a quelle di Mosca 1980 - ma il suo curriculum è arricchito da sette scudetti tricolori, cinque coppe Italia, nonché coppie di Champions League, Coppa delle Coppe e Coppa del Mondo. Mano di pietra il soprannome meritato per la potenza delle schiacciate. Infine Alessandro Orlando, ruolo difensore esterno che per le Olimpiadi di Barcellona 1992 era stato convocato in nazionale. Superiori soddisfazioni le ha conosciute giocando con Milan (uno scudetto e una Coppa dei Campioni) e Juventus (altro scudetto) e vincendo due Supercoppe italiane (con Sampdoria e ancora Milan). Inoltre è stato in forza a Udinese, Parma, Fiorentina, Treviso, Cagliari e Padova. Oltre 200 presenze fra A e B. Cainero, Bertoli, Orlando: tris d'assi scaturito dalla Piccola Patria. Aprofittando del Giro d'Italia in Friuli, vengono celebrati dai loro compaesani con una festa rientrante fra gli eventi collaterali allestiti per la presenza della maglia rosa. Scelta azzeccata da parte di quelli di Cavalicco e Adegliacco che hanno lucidato i rispettivi campanili in uno slancio di comprensibile orgoglio.

INIZIATIVE A RISCHIO

Chiaroscuri sul programma degli eventi collaterali predisposto per la presenza del Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Tante località si sono date da fare per mettere in risalto l'avvenimento ma la situazione generale, condizionata dalla pandemia di Coronavirus, sta mettendo a rischio diverse iniziative. Ad esempio è stato cancellato l'incontro che lunedì 19 ottobre alle 10.30 auditorium comunale Casa della gioventù di Buia Gianni Savio doveva avere con gli studenti per parlare della sua lunga esperienza sportiva. Savio, torinese classe 1948, resta un protagonista di quasi vent'anni - dal 1992 al 2010 - di ciclismo in cui ha svolto il ruolo di tecnico della strada dirigendo formazioni quali Zg Mobili, Selle Italia, Kross, Aguardiente Nectar, nazionale di Colombia, Diquigiovanni e Androni Giocattoli. Fra gli altri guidando il colombiano Santiago Botero alla conquista del titolo mondiale a cronometro 2002. Storie interessanti, ne avrebbe avute da raccontare ai ragazzi buiesi.

P.C.

