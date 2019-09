Travolto in bici, muore artigiano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRAGEDIA DELLA STRADATALMASSONS Un artigiano di Lestizza è morto martedì sera sulla Napoleonica, la strada regionale 252, a Talmassons. Si chiamava Avelino Pertoldi, aveva 66 anni, ed è stato travolto da un Suv della Mercedes condotto da un automobilista di Fauglis. L'incidente è successo verso le 23.30 all'altezza dell'incrocio con via Luigi Cadorna. A quell'ora Pertoldi stava rientrando a casa in bicicletta, sulla quale aveva caricato la borsa con la spesa. Aveva trascorso, come spesso gli capitava, la serata a Talmassons. Era solito...