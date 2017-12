Travolto da un'auto, anziano muore a Lestizza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LUTTOLESTIZZA Lestizza in lutto a poche ore dal Natale per la morte di un uomo che, in paese, conoscevano tutti, Bruno Gallo. Aveva settantacinque anni e viveva da solo. Una vita complessa la sua, provata da tante avversità, da tanti affanni. Ma aveva un buon carattere. Viveva a Galleriano, Bruno, ed è dalla sua casa che era uscito ieri mattina presto, poco prima delle 7, per andare a bere un caffè al bar. Era ancora buio ma lui, la strada, la conosceva a memoria. Si muoveva sempre a piedi, percorrendo agilmente le vie della frazione in cui...