Travolto alle sette di mattina mentre attraversa la tangenziale a piedi. È morto così, sulla strada, sotto la pioggia, in maniera inspiegabile, un noto imprenditore friulano, Simone Paulin, nato a Pordenone il 20 marzo di 43 anni fa, ma residente a Udine e che per parecchio tempo aveva vissuto ad Attimis. Una tragedia dai contorni ancora tutti da chiarire. Quando è stato travolto, l'uomo era a piedi e il furgoncino che lo ha investito, di un'associazione del Manzanese che opera nel settore dello sci diretta sulle piste, non è riuscito a...