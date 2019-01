Travolta mentre attraversa, gravissima in ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAUDINE Versa in gravissime condizioni in ospedale a Udine una donna di circa 40 anni, travolta all'alba di ieri mattina in via Baldasseria Bassa, all'altezza del civico 300, quasi all'altezza di Paparotti. Mancavano pochi minuti alle 6.30 del mattino quando un'auto, una Fiat Punto vecchio modello condotta da un cittadino nigeriano di 38 anni, l'ha travolta per cause in corso di accertamento. Secondo la ricostruzione del sinistro finora operata dalla Polizia stradale di Udine, pare che la donna, che era a piedi, avesse appena iniziato...