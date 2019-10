Travolta dal Tir, camionista condannato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZATOLMEZZO Tre anni di reclusione e la revoca della patente: questa la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Udine nei confronti di Wojciech Krokosz, il camionista polacco di Cracovia, di 28 anni, responsabile del tragico tamponamento a catena in autostrada costato la vita, il 6 febbraio 2018, all'appena 33enne tolmezzina Marika Patatti, e il ferimento grave di altre due persone.LO SCHIANTOIl drammatico incidente era successo sulla A23, in comune di Santa Maria La Longa, in direzione Udine-Palmanova. Marika, impiegata al...