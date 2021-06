Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) chiede alla Regione una spinta versa il percorso di miglioramento della qualità dell'aria e di abbattimento degli inquinanti. Lo ha dichiarato a margine della risposta alla sua interrogazione, discussa in sede di IV Commissione, con la quale chiedeva di conoscere le politiche che la Regione Fvg intende mettere in campo per lo sviluppo di un'economia circolare legata al ciclo dei rifiuti. «Se,...