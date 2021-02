TRASPORTI

UDINE Voucher ad ostacoli. Fra richieste inevase e difficoltà per i rimborsi per gli abbonamenti di treni e bus non utilizzati causa pandemia. Il quadro è stato fornito ieri in consiglio regionale.

«Per tutelare i pendolari che non hanno potuto usufruire dei titoli di viaggio acquistati a causa delle misure di contenimento del Covid-19, il Decreto Rilancio ha stabilito che siano le Aziende erogatrici dei servizi a gestire le procedure di rimborso agli aventi diritto con l'emissione di voucher o il prolungamento della durata dell'abbonamento. Pur prendendo atto dell'organizzazione autonoma delle procedure di rimborso, la Regione ha fornito a queste ultime delle linee guida sull'applicazione dei contenuti del Decreto Rilancio per dare certezze ai viaggiatori e ha individuato, in accordo con le aziende di Tpl, quale modalità di rimborso l'emissione di voucher richiedibili entro il 31 novembre 2020 all'Azienda e spendibili entro il 31 dicembre 2020, in unica soluzione». Lo ha spiegato l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, durante la seduta odierna del Consiglio regionale evidenziando che «la maggior parte dei voucher era quindi stata utilizzata, ma rimanevano alcuni oggettive difficoltà sia per i rimborsi Trenitalia sia per gli utenti che avevano acquistato un abbonamento dalle Aziende tpl automobilistiche con validità annuale nel periodo tra dicembre 2019 e marzo 2020 - ha spiegato Pizzimenti -. La Regione ha quindi sollecitato ad estendere la validità di tali titoli di viaggio ottenendo da parte di Trenitalia e della Fuc l'estensione dell'utilizzabilità del voucher a tutto il periodo definito dall'articolo 215, quindi entro un anno dalla loro emissione, e l'utilizzabilità del voucher fino a tutto febbraio 2021, per gli abbonati annuali che avessero acquistato l'abbonamento tra dicembre 2019 e marzo 2020 da parte della Tpl Fvg». Tracciando il quadro della situazione l'assessore ha evidenziato che «ad oggi la situazione più complessa è quella relativa a Trenitalia dato che, a causa di concomitanti attività che hanno impegnato le strutture commerciali, delle 3.596 richieste di rimborso pervenute sono state evase 2.398 emissioni di voucher, dei quali circa il 40% risulta utilizzato (1.293). Tpl Fvg ha superato il 90% dell'utilizzo dei voucher rispetto agli emessi, mentre la situazione più positiva è quella della Società Ferrovie Udine Cividale con 258 voucher emessi e solo 17 non ancora utilizzati, pari al 93,5%. Dati che dimostrano come l'Amministrazione regionale, pur con i limiti dettati dalla normativa nazionale, si sia fatta parte attiva nella gestione di una tematica di particolare rilevanza per i cittadini del Friuli Venezia Giulia che utilizzano i servizi di trasporto pubblico».

