TRASPORTI

UDINE «Un progetto importante per l'economia del territorio con alcune criticità». I lavori «si concluderanno nel 2025». Ancora incerte il numero di fermate tra Venezia Mestre e Trieste, ma la Regione ne ipotizza al massimo tre. Comunque, «è importante partire con i lavori, perché il progetto ha una sua logica». È la sintesi fatta ieri l'assessore alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti in IV Commissione consiliare, al termine della audizione sugli studi di fattibilità già presentati da Rfi, o ancora in fase di redazione, per il potenziamento della ferrovia Venezia-Trieste. Un appuntamento seguito agli ordini del giorno presentati dai consiglieri regionali Cristian Sergo, Mauro Cappozzella, Ilaria Dal Zovo e Andrea Ussai del M5S. Il potenziamento della Venezia Mestre-Trieste, hanno spiegato i tecnici di Rete ferroviaria italiana, passa attraverso una lunga serie di interventi da realizzarsi soprattutto nel breve e medio periodo, in particolare relativi alla tratta Mestre-Ronchi Sud, con la possibilità di velocizzare la linea esistente portandola fino a 200 km/h con la soppressione di 23 passaggi a livello (previsti cavalcaferrovia o sottopassi a San Giorgio di Nogaro in due punti) e l'avvio dei cantieri nel 2021. Non mancano però le criticità, soprattutto per la variante di Latisana dove è prevista la realizzazione di una nuova stazione esterna al paese, del fiume Isonzo e della tratta Ronchi-Trieste. Riguardo alle problematicità del tracciato, Sergo ha espresso perplessità rispetto «alla nuova stazione di Latisana, da dove partirà un cavalcavia caratterizzato da una serie di piloni in una zona a elevato rischio idrogeologico» e alla» variante Ronchi-Aurisina che, a fronte di un costo notevole, quasi non porterebbe vantaggi in termini di minuti guadagnati e che, ovviamente, con la presenza della stazione Trieste Airport causerebbe un prevedibile rallentamento dei mezzi». Per Latisana, la consigliera leghista Maddalena Spagnolo ha chiesto se il progetto «sia stato condiviso, e come, con l'amministrazione comunale e le rappresentanze del territorio» e se «siano state programmate ulteriori modalità per verificarne la fattibilità». I consiglieri Pd Diego Moretti e Mariagrazia Santoro hanno sollecitato ulteriori indicazioni sugli indirizzi precisi forniti dalla Giunta, soprattutto gli interventi di lungo periodo. Attualmente, ha ricordato Rfi, sono disponibili 160 milioni, prima parte del 1,8 miliardo che si stima necessario per l'intero intervento.

A.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA