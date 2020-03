TRASPORTI

UDINE Troppi ritardi e cancellazioni sui binari friulani, in particolare sulla linea che attraversa la bassa friulana e che, a detta degli stessi comitati pendolari, è così soggetta a guasti e problemi da sembrare stregata.

Del tema si è interessato anche l'ex sindaco di Udine Furio Honsell, che ha portato l'argomento all'attenzione del consiglio regionale. L'esponente di Open Sinistra FVG ha presentato in Consiglio un'interrogazione relativa ai ritardi e alle cancellazioni dei treni avvenuti nelle ultime settimane e imputabili ad una serie di guasti al materiale rotabile e alle infrastrutture nella tratta Udine-Trieste, via Cervignano e via Gorizia: solo nella settimana dal 17 al 23 febbraio, secondo i dati riportati dal consigliere Honsell, i treni hanno subito cancellazioni 5 giorni su sette, coinvolgendo più di duemila passeggeri.

Il consigliere ha richiesto maggiori ragguagli circa i problemi che si riscontrano in modo costante in queste tratte e come la Regione intenda agire nelle sedi opportune affinché il servizio offerto ai pendolari migliori sensibilmente.

La risposta dell'assessore, a detta di Honsell, sarebbe «una vera e propria ammissione di consapevolezza del problema, addirittura arrivando a riferire che un perdurare di situazioni di questo tipo possa determinare nei viaggiatori la percezione di costante inaffidabilità della tratta ferroviaria e dei relativi servizi: Pizzimenti ha successivamente rassicurato, specificando di aver inviato due note a Rete Ferroviaria Italiana (19 e 29 febbraio), nelle quali si chiede un intervento urgente finalizzato a ristabilire condizioni di adeguata affidabilità dell'infrastruttura e relativi impianti e migliorare le procedure informative ai viaggiatori».

Il gruppo di Open Sinistra Fvg fa sapere che continuerà a tenere alta l'attenzione sul tema, monitorando l'andamento del problema e quali soluzioni verranno adottate da Trenitalia e Rfi per ovviare a tali criticità.

Del tema si era interessato a più riprese anche il grillino Cristian Sergo.

