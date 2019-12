CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRASPORTIUDINE Telecamere e contapasseggeri su tutti i bus e le corriere. Ma anche un unico biglietto per spostarsi in tutto il Friuli, nuovi abbonamenti a raggio e non più solo da città a città. E, soprattutto, tanti chilometri in più e nuove corse. A Udine prevista una nuova linea fra San Gottardo e l'ospedale, grazie alla dote di 338mila chilometri in più per gli autobus urbani. Sono solo alcune delle novità illustrate dall'assessore regionale Graziano Pizzimenti agli amministratori di Udine e dell'hinterland, durante la maratona dei...