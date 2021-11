Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRASPORTIUDINE Pendolari in subbuglio per disagi, ritardi e soppressioni sui binari friulani. In particolare, i comitati puntano l'indice sui «disservizi infrastrutturali», evidenziando «disorganizzazione» e «incapacità di far fronte in maniera tempestiva alle criticità». Nel mirino soprattutto Rete ferroviaria italiana. Tanto che ora i gruppi di viaggiatori annunciano anche via social «un corposo esposto da presentare alle autorità...