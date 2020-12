TRASPORTI

UDINE La strada è segnata. Al rientro in classe del 75% dei ragazzi delle superiori a gennaio, via ai doppi turni in provincia di Udine, con gli ingressi a scuola (e le uscite) scaglionati, per ridurre il rischio di assembramenti e rendere praticabile il servizio con la capienza di bus e corriere ridotta al 50 per cento causa covid. Nonostante la levata di scudi dei presidi, che hanno manifestato decisa contrarietà all'idea (avanzando delle controproposte operative), questa sembra la linea anche per la nostra provincia, come conferma l'assessore regionale Graziano Pizzimenti, che ieri ha partecipato al tavolo con il prefetto Angelo Ciuni e i vertici dell'ufficio scolastico provinciale. Ma sia Ciuni sia Pizzimenti aprono ad eventuali deroghe solo per le scuole periferiche, con valutazioni caso per caso.

IL PREFETTO

Quella di ieri, come precisa Ciuni, era la prima riunione per arrivare ad una quadra. «Ma la piattaforma di base è quella di ipotizzare delle entrate sfalsate dei ragazzi perché quello che dobbiamo evitare sono i contatti eccessivi e gli assembramenti. Sulla base di questo, pensare di fare un'entrata non sfalsata anche impiegando il triplo o il quadruplo dei mezzi significherebbe che tutti arriverebbero alla stessa ora». I presidi avevano proposto di aumentare al massimo i bus, per mantenere gli orari canonici di ingresso e uscita (con un supporto della Protezione civile per evitare le resse alle fermate), considerando, piuttosto, di ridurre la didattica in presenza al 50%. «Se la presenza rimane al 75% mi pare esiziale fare un ingresso unico - rileva il prefetto -. Poi ognuno è libero di pensarla come vuole». Poi, concede, «probabilmente la necessità di Sappada non è la stessa di Latisana. Questo andrà visto di volta in volta nei limiti del possibile e nella ristrettezza di tempo che abbiamo, per andare incontro alle necessità diversificate di un territorio diversificato». È evidente che Udine non potrà prescindere dai doppi turni. «Gli ingressi scaglionati riguarderanno assolutamente la grande città. Ma Udine vede già ora molta attenzione. Non credo sarà difficile organizzare la cosa»

L'ASSESSORE

«Anche a Udine come a Gorizia si andrà al doppio turno di ingresso a scuola, alle 8 e alle 10, e di uscita, alle 13 e alle 15 - spiega Pizzimenti . Poi se ci sono casi particolari tipo Palmanova, si vedrà. Per adesso si pensa di fare così: doppio turno per tutti. Si parte da questo, poi se ci sono motivazioni per non farlo in qualche caso, allora si potrà ragionare». I presidi sono contrari. «Anche il prefetto ha detto che questo è l'unico modo per tentare di portare tutti a scuola come previsto. Mercoledì ci sarà un'altra riunione tecnica e quindi un'altra plenaria. Abbiamo fatto una stima che in regione serviranno 120-130 bus in più, circa la metà dei quali in provincia di Udine».

LA DIRETTRICE

La direttrice scolastica regionale Daniela Beltrame non ha gradito la levata di scudi dei presidi e lo dice chiaro. «Non condivido la posizione dei dirigenti scolastici. Come il solito hanno fatto un errore di travisamento nella lettura dei dpcm. Quello di novembre prevedeva l'obbligo di svolgere il 100% delle lezioni in modalità Dad. Il dpcm del 4 dicembre prevede la presenza in classe del 75% degli studenti ma non vieta di svolgere una parte dell'attività in Dad. Per cui fare una o due ore a distanza per completare l'orario non è assolutamente vietato». I presidi contestano i due turni. «Io non entro nel merito della proposta. Non sono al tavolo prefettizio provinciale, ma rilevo l'erroneità dell'interpretazione che danno i presidi, che tra l'altro hanno scritto a destra e a manca senza interpellarmi». «Non penso si siano comportati bene - aggiunge Beltrame -. Così si mettono in difficoltà i tavoli istituzionali. Di fondo c'è la salute pubblica. E allora che non si vogliano scaglionare gli orari, che non ci sia neanche un passo in avanti per tutelare la salute dei ragazzi, sinceramente al direttore generale dell'Usr questo non piace. Il muro contro muro non fa bene ai ragazzi. Se una parte dice all'altra il problema risolvitelo tu, così non si va da nessuna parte e non viene tutelato sufficientemente l'interesse pubblico di evitare gli assembramenti. Non entro nel merito di come si trova la soluzione, ma non bisogna remare contro per principio rimettendo all'altra parte la soluzione dell'intero problema».

