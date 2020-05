TRASPORTI

UDINE La notizia del rinvio del trasloco dei primi treni passeggeri dalla linea in superficie a quella in trincea, a Udine est, ha avuto l'effetto di una bomba. Trenitalia ha comunicato alla Regione che, causa covid, non è riuscita a completare la formazione dei macchinisti: ergo, niente trasferimento dei primi convogli (6 di Trenitalia, altri 3 di Fuc) il 14 giugno. «Mi sembra una scusa anche un po' ridicola commenta il sindaco Pietro Fontanini - Se avessero detto che mancavano treni sarebbe stato più plausibile. Ne prendo atto anche io, come ha fatto l'assessore Pizzimenti. I macchinisti, non li forma né il Comune né la Regione. Ma dispiace: lo spostamento dei treni era atteso da anni. Vedremo quanto tempo richiede la formazione». I comitati dei residenti contro i passaggi a livello chiedono di fare pressing su Fs. «Se non si fidano, hanno ragione. Purtroppo le promesse sono state fatte tante volte, ma mantenute con tempi molto dilazionati, con poca credibilità da parte di Trenitalia», dice Fontanini, che annuncia una lettera a Fs. «Scriveremo per sollecitare a mantenere gli impegni presi. Che non si vada alle calende greche». Il rinvio imbarazza il senatore Mario Pittoni (Lega): «Temevo una cosa del genere. Approfondiremo. Non ci può essere una giustificazione all'infinito: ci deve essere una nuova scadenza». La Regione attende in settimana una nuova data da Trenitalia.

I COMITATI

E' arrabbiato, Luciano Zorzenone (Cordicom), secondo cui serve «il pugno di ferro» per ottenere il rispetto degli impegni: «Altrimenti, ho paura che oggi la scusa sarà il coronavirus, domani un'altra. Un atteggiamento dilatorio in cui ogni pretesto è buono per non procedere. Scriveremo a Fontanini e alla Regione: devono fare i cani da guardia. Chiediamo loro di far valere gli accordi presi, virus o non virus». Non esclude «iniziative di protesta», nel rispetto delle norme covid, Matteo Mansi, del comitato per la dismissione dei 5 passaggi a livello. Secondo lui in Municipio «navigano a vista». «Se è comprensibile lo slittamento dei tempi per lo spostamento dei primi 9 treni in trincea, non lo è il fatto che si faccia passare questo come la soluzione del problema. Bisogna creare un parco urbano». E si chiede perché Comune e Regione non facciano a Fs «le vere domande»: «In che anno i treni passeggeri saranno trasferiti tutti in trincea? Avete previsto lo stanziamento per adeguare la rete?». «Un destino perverso incombe sui 5 passaggi a livello di Udine», dice Rosanna Morocutti, del comitato civico, che non si fida troppo ma ricorda il patto siglato: «Prendiamo atto dell'ennesimo slittamento e dell'impegno alla comunicazione da parte di Fs entro la settimana di una data per lo spostamento. Apprezziamo la rassicurazione della politica, che non si tratta di un dietrofront. Il destino della tratta in superficie è segnato». Non sono dello stesso avviso i comitati pendolari Fvg, che ringraziano «la Regione che ha accolto il nostro appello di sospendere lo spostamento, visto che non ci sono né i tempi tecnici né le condizioni». Secondo Andrea Palese «oggi il grande problema è riportare la gente sui mezzi pubblici. Fontanini, invece di preoccuparsi di spostare treni dovrebbe contare la marea di macchine che entra a Udine visto che la gente non usa più i convogli».

Per Cristian Sergo (M5S) «finché in Regione pensano alle astronavi e non sanno andare in bici, mi pare il giusto esito. Spendono soldi per le gallerie sul Carso, ma non raddoppiano la linea a Udine. E così si trovano sempre ad allungare il brodo». «Pittoni e Fontanini si erano entusiasmati più di un anno fa nello stracciare l'accordo con Rfi dell'amministrazione precedente commenta l'ex sindaco Furio Honsell che prevedeva anche la deviazione in circonvallazione di tutti i treni passeggeri una volta completati i lavori nel 2023. Oggi non solo siamo alla situazione di prima, ma a causa del Covid ci saranno ulteriori ritardi. Ma soprattutto non c'è più nessun accordo. Pittoni e Fontanini hanno solo voluto fare un atto politico contro i loro predecessori, che non ha prodotto ancora nulla per i cittadini».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA