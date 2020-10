TRASPORTI

UDINE L'assessore regionale alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti ieri ha partecipato all'inaugurazione a Udine del primo degli scivoli destinati a consentire l'accesso con la bicicletta a mano ai binari delle stazioni ferroviarie esistenti lungo la Ciclovia Alpe Adria, per agevolare i ciclisti che optano per il servizio di trasporto su treno. Una realizzazione basata sull'accordo siglato tra Regione e Rete ferroviaria italiana (Rfi).

«È un servizio, quello del trasporto con le biciclette sul treno che - ha commentato Pizzimenti - ha già riscosso notevole successo». Questo tipo di trasporto è stato potenziato e sulla linea ferroviaria verso il Tarvisiano sono a disposizione quattro nuove carrozze finanziate dalla Regione attraverso il progetto Interreg Italia-Slovenia, che dispongono di 64 posti l'una, mentre quelle già in servizio sono dotate di 34 posti l'una. Il progetto della Regione per la realizzazione di canaline per lo scorrimento delle biciclette sulle scalinate delle stazioni ne prevede la realizzazione, dopo Udine, anche in altre otto scali, attrezzando opportunamente anche i marciapiedi di accesso ai binari. Gli scivoli per la salita e la discesa delle biciclette nei punti più critici delle stazioni ferroviarie saranno infatti sistemati a breve anche a Ugovizza Valbruna, Pontebba, Carnia, Venzone, Gemona, Artegna, Tarcento e Tricesimo. Secondo il sindaco di Udine Pietro Fontanini, «rendere la stazione e i treni a misura di bicicletta è un elemento di forte richiamo e un'occasione di promozione per tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA