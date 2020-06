TRASPORTI

UDINE Dopo aver annunciato la ripartenza in Italia nelle scorse settimane, FlixBus riattiva anche le prime linee internazionali. Gli autobus verdi tornano così a collegare Udine con Lubiana e Maribor in Slovenia e con Budapest in Ungheria, oltre che con Venezia, Verona, Peschiera del Garda, Padova, Milano, Torino, Roma e l'aeroporto di Orio al Serio.

Con la riattivazione dei collegamenti fra Udine e l'estero, FlixBus torna a garantire un servizio di mobilità efficiente ed economico anche sulle rotte transfrontaliere, nonostante l'esclusione, da parte del Governo, del settore autobus dalla propria strategia di rilancio per i trasporti, con tutte le difficoltà che ne conseguono.

Tanto a livello nazionale quanto internazionale, FlixBus mira ad aumentare progressivamente la capillarità del network, perseguendo, come sempre, il duplice obiettivo di offrire un'alternativa di mobilità per tutte le tasche sulle principali direttrici e garantire, al contempo, un servizio efficiente a chi risiede in aree penalizzate da una scarsa penetrazione ferroviaria. Ma le prospettive sono incerte: nonostante il ruolo sociale svolto in tal senso da FlixBus e dalle altre imprese della lunga percorrenza, ad oggi il settore rimane escluso dalla strategia di rilancio per i trasporti delineata dal Governo nell'ambito del DL Rilancio.

Per ora Udine, da sempre nodo cruciale della rete FlixBus per le connessioni transfrontaliere in virtù della sua posizione strategica, delle 80 destinazioni collegate con la città prima della pandemia ne registra solo 11 di nuovo raggiungibili.

L'imbarco è previsto esclusivamente dall'entrata posteriore, il check-in touch-less e la presenza di un dispenser con gel disinfettante per l'intera durata del viaggio. A tali misure si aggiunge la garanzia della distanza minima anche nelle fasi di imbarco e di sbarco, e l'obbligo di indossare la mascherina prima, durante e alla fine del viaggio.

