CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRASPORTIUDINE Cividale sempre più collegata al vicino Veneto, grazie ad un'integrazione fra le corse di Trenitalia e quelle di Fuc. Con il nuovo orario dal 15 dicembre il nuovo servizio intermodale consentirà di collegare la città ducale con 36 treni giornalieri, 13 in più dei 23 attuali. L'obiettivo dichiarato è aumentare i passeggeri del 53%, dagli attuali 2.800 a 4.200.«Con progetti come quello che integra i servizi offerti da Trenitalia e Ferrovie Udine Cividale (Fuc) vogliamo far crescere il numero di viaggiatori su treno. Uno...