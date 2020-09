TRASPORTI

TRIESTE Il passaggio della concessione autostradale della A4 da Autovie Venete alla newco Alto Adriatico resta la soluzione prioritaria per la Giunta regionale, ma non vengono escluse soluzioni alternative qualora il contesto gestionale ed economico dovesse subire nuovi sviluppi. Questa in sintesi la posizione espressa ieri dall'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, rispondendo a un'interrogazione in Consiglio regionale sulle recenti dichiarazioni rese alla stampa dal neo presidente di Autovie Venete, Maurizio Paniz.

TEMPI E MODALITÀ

«La Regione ha convintamente sostenuto il percorso finalizzato a conseguire, quanto prima, il passaggio della nuova concessione autostradale da Autovie Venete alla newco Società Autostrade Alto Adriatico, costituita a tal fine dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto» ha esordito l'assessore che a conclusione del suo intervento ha specificato come «ferma restando la validità del percorso di affidamento diretto in house della concessione, ad oggi previsto dalla legislazione vigente, non è tuttavia da escludersi che, in considerazione degli sviluppi in ambito di politiche di gestione del settore autostradale e di politiche di rilancio dell'economia e degli investimenti, possano essere individuati anche strumenti alternativi a quelli sino ad oggi esaminati. Strumenti che in ogni caso dovranno garantire, oltre che la gestione della fase di trasferimento della concessione, anche il completamento delle opere e la composizione dello stato di emergenza».

PREMESSE DA RIDISCUTERE

Come è stato ricordato, la delibera Cipe n. 39/2019 del 24 luglio 2019 ha approvato, dopo un lungo iter, lo schema di Accordo di Cooperazione della Società (Autostrade Alto Adriatico) destinata a subentrare con affidamento diretto in house nella concessione di Autovie Venete. «Il buon esito dell'operazione ha tuttavia come elemento essenziale la garanzia sull'equilibrio del piano economico-finanziario - ha ribadito Zilli - I recenti drammatici effetti economici legati all'emergenza Covid richiedono che l'originario piano, allegato alla delibera Cipe, debba essere attentamente rivisto. Infatti emerge in tutta evidenza come il calo del traffico incida sugli equilibri del piano economico finanziario, tenuto anche conto del rilevante aspetto della finanziabilità delle opere per la conclusione della terza corsia dell'Autostrada A4».

IPOTESI SUL TAVOLO

«Corre inoltre obbligo ricordare - ha evidenziato ancora Zilli - come il buon esito dell'operazione in house e le relative tempistiche risultano condizionate anche da numerosi fattori esogeni, indipendenti e non controllabili unicamente e direttamente dall'Amministrazione regionale. Ed è proprio in tal senso che va interpretato ogni riferimento, estrapolato da interviste giornalistiche, sul complesso percorso tecnico e amministrativo finalizzato alla definitiva transizione della concessione autostradale da Autovie Venete». Il futuro di Autovie Venete, insomma, andrà definito con chiarezza nei prossimi mesi: che si tratti di scegliere di aggregarsi, rimanere autonomi, magari aprendo a eventuali soci privati, per stessa ammissione dell'assessore Zilli, ogni valutazione al momento sarebbe prematura. Sul tema è intervenuto anche il vicecapogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, che definendo la risposta dell'assessore al Bilancio «preoccupante, contraddittoria e piena di confusione» ha ribadito la necessità di fare chiarezza il prima possibile.

RICAVI IN CADUTA

Il minor traffico ha significato per Autovie 37 milioni di euro in meno di ricavi (dato consolidato alla prima settimana di settembre) derivanti dai pedaggi. Per fronteggiare questa situazione la società ha posto massima attenzione alla razionalizzazione dei costi. Principio, questo, che è contenuto anche nelle linee guida del budget dell'esercizio 2021. «Le linee guida da seguire per la predisposizione del budget 2021 ha affermato nei giorni scorsi il presidente Maurizio Paniz - senza pregiudicare in alcun modo né la sicurezza della rete autostradale né l'efficienza operativa della società, dovranno puntare al massimo contenimento dei costi, manovra già avviata negli esercizi precedenti, attraverso un ulteriore processo di razionalizzazione virtuoso e una serie di economie di scala basate principalmente sull'integrazione di alcuni servizi. Un processo che, una volta a regime, migliorerà ulteriormente l'efficienza aziendale». Il tutto tenendo presente che ci sono alcune voci significative per l'incidenza sui costi il cui peso è legato a elementi non controllabili, come le condizioni meteorologiche: la frequenza degli sfalci e delle potature, il maggiore o minore consumo di sale, il numero dei trattamenti antighiaccio sul manto stradale a cui vanno ad aggiungersi gli interventi effettuati sulla rete per il recupero dei rifiuti.

