Trasporti, successo in Fvg per lo sciopero a tappeto

PROTESTAUDINE Successo in Friuli Venezia Giulia per lo sciopero dei trasporti indetto ieri da Cgil, Cis e Uil. Uno stop di portata nazionale ma che in regione ha fatto incrociare le braccia degli operatori del settore per problemi e richieste specifici connessi al territorio. Per la prima volta si sono fermati tutti i comparti: ferroviario, portuale, trasporto pubblico locale su gomma. Nel tardo pomeriggio la percentuale delle astensione aveva raggiunto il 70%, con previsioni di conferma di tali cifre anche per le fasce orarie che si sono...