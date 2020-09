TRASPORTI

Il capogruppo in consiglio regionale del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo (in foto), va all'attacco della giunta Fedriga sul tema del trasporto scolastico. «La preoccupazione - ha spiegato - è dovuta al fatto che la gara per la gestione del servizio di trasporto scolastico da quasi 39 milioni di euro che aveva interessato 48 Comuni del Friuli-Venezia Giulia, è stata aggiudicata per 31 Comuni (alcuni anche nel Pordenonese, ndr) ad un'azienda di Lecce, la Tundo Vincenzo Spa. All'avvio dell'anno scolastico, già reso molto problematico per le vicende legate alla pandemia Covid-19, i problemi denunciati qualche mese fa si sono puntualmente verificati». Il riferimento corre a quanto accaduto a Campoformido e Povoletto, in provincia di Udine, dove il servizio di trasporto scolastico non potrà per ora partire regolarmente a causa di inadempienze contrattuali attribuibili alla ditta leccese vincitrice del maxi-appalto. «Si tratta di un disastro annunciato», ha concluso Morettuzzo.

L'Ires Fvg, partner per l'Italia del progetto Tools to support teachers and educational institutions in the prevention of gender violence (Tool4Gender), nell'ambito del Programma europeo ErasmusPlus, promuove un incontro di approfondimento sulla prevenzione della violenza di genere agendo in una fase molto precoce, tra gli 8 e i 16 anni. Appuntamento oggi, dalle 14.30 alle 17, nell'auditorium Concordia di Pordenone. Nell'occasione verranno illustrati i contenuti di un progetto che si concretizza con la realizzazione di un manuale e di una App dedicati alle persone adulte che svolgono un ruolo chiave nei confronti dei giovani in età scolare. Il gruppo di lavoro dell'Ires è composto da Chiara Cristini, Fulvia Riccardi e Paola Di Pauli.

Questa sera, alle 20.30, alla pizzeria Da Sinisa a San Lorenzo, frazione di Valvasone Arzene, si terrà un incontro organizzato dalla lista Insieme per Valvasone Arzene. Il tema è Per un'agricoltura in armonia con l'ambiente. Interviene Claudio Filipuzzi, coordinata Andrea Cabibbo.

