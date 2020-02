Meno corriere, complice la sospensione dei bus scolastici, e meno viaggiatori sui treni. L'effetto coronavirus si è visto anche sui trasporti in Friuli. La Saf fa sapere di aver diffuso ieri un ordine di servizio per informare il personale (oltre seicento dipendenti, di cui 490 autisti) che «in magazzino sono disponibili per tutti igienizzanti per le mani e guanti e che le mascherine sono in arrivo dalla Protezione civile, anche se non c'è l'obbligo di indossarle». Giuliano Cautero (Filt Cgil) spiega che, fra gli autisti, «c'è un po' di allarme. Alcuni colleghi si sentono esposti. C'è qualcuno, ma si tratta di uno o due casi, che già guida con la mascherina personale, ma si tratta di casi sporadici. L'azienda ha messo a disposizione per tutti sia i guanti sia l'igienizzante. Poi i mezzi vengono sanificati». Sui treni i comitati pendolari Fvg (che sui social hanno diffuso tutte le indicazioni istituzionali) hanno notato un afflusso ridotto, in parte da imputare alla chiusura delle scuole: «Ma domani (oggi ndr) è il giorno della verità. Vedremo quanti preferiscono usare l'auto», dice Andrea Palese. Il gruppo Fs anche in regione si è attivato secondo le indicazioni nazionali per quanto riguarda l'installazione a bordo treno di dispenser di disinfettante per le mani e kit protettivo per i dipendenti. Inoltre, Trenitalia Fvg fa sapere che le ditte incaricate della sanificazione dei vagoni hanno potenziato il personale. Anche Italo ha diramato istruzioni specifiche per il personale e ha previsto un equipaggiamento protettivo. Gianpaolo Graberi, amministratore di Ferrovie Udine-Cividale (che impiega una sessantina di persone) fa sapere che «sulle littorine sono stati messi i dispenser di igienizzante ed è stata potenziata la sanificazione dei mezzi. Ci siamo accordati con Trenitalia per andare anche oltre le prescrizioni dell'ordinanza, pulendo ancora più a fondo. Ci stiamo organizzando per dotare tutto il personale viaggiante di mascherine e guanti». Il calo dei passeggeri si è visto anche per la Fuc, che lavora molto con gli studenti. I collegamenti transfrontalieri? «Per il Micotra per ora stiamo procedendo tranquilli. Noi facciamo il servizio fino al confine a Tarvisio, poi proseguono le ferrovie austriache. Ma per ora non è stato previsto nessun provvedimento particolare».

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

