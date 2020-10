«Dal governo non è ancora arrivato un euro per i servizi aggiuntivi». A dirlo è l'assessore regionale Graziano Pizzimenti, assieme ai colleghi ai Trasporti del Nord dopo le parole del ministro De Micheli e del premier. «Al Governo abbiamo più volte ribadito che i finanziamenti statali destinati al trasporto pubblico locale per l'emergenza sanitaria (500 più 400 milioni) non sono sufficienti. Sorprende dunque che il ministro De Micheli sostenga di non aver ricevuto dalle Regioni richieste di risorse aggiuntive: la nostra posizione è stata portata all'attenzione dell'Esecutivo nazionale in tutte le sedi utili comprese le riunioni formali». «Sorprende inoltre che Conte parli di un mancato pieno utilizzo delle risorse messe a disposizione delle Regioni per rafforzare il trasporto pubblico: la verità è che le risorse promesse dal Governo per i servizi aggiuntivi non sono ancora arrivate. Infatti, non è ancora stato approvato il decreto attuativo per il riparto dell'anticipazione dei primi 150 milioni sui 300 milioni di risorse stanziate dallo Stato. Per i servizi aggiuntivi, dunque, non è ancora arrivato un euro». «È gravissimo che il presidente e il ministro cerchino di scaricare le proprie responsabilità sulle Regioni». La consigliera dem Mariagrazia Santoro invita ad «utilizzare in maniera concreta l'autonomia».

