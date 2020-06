SOCCORSI

UDINE Era intenta a sorvegliare i propri nipoti impegnati a giocare nei pressi di un affluente del Rio Pizzul, ma è caduta provocandosi un probabile forte strappo alla muscolatura del femore. È la disavventura accaduta verso l'ora di pranzo di ieri a una signora di sessantuno anni di Paularo, che si è infortunata a una gamba mentre si trovava ai bordi della pista forestale che da Ravinis conduce presso Malga Pizzul. La donna è stata immediatamente soccorsa sul posto grazie all'intervento dei familiari che l'hanno aiutata a raggiungere il bordo strada in attesa dell'intervento delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Forni Avoltri che nel frattempo erano state allertate. I volontari, che sono giunti sul posto dopo circa un quarto d'ora utilizzando il proprio mezzo fuoristrada, hanno provveduto a trasportare l'infortunata fino nei presso del campo sportivo dove ad attenderla c'era un'ambulanza. E sempre ieri, a Braulins, in comune di Trasaghis, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli sono dovuti intervenire per soccorrere una donna che si è infortunata mentre si trovava sul greto del fiume Tagliamento. Si tratta di una trentanovenne che, insieme al compagno e a piedi, stava tentando di attraversare il corso d'acqua. Improvvisamente è scivolata finendo trascinata a valle dalla corrente per circa 300 metri. L'uomo che era con lei è riuscito ad afferrarla portandola in sicurezza su un piccolo isolotto che si trova nell'alveo del fiume. Considerate le condizioni della donna che, seppur non grave, non era però in grado di muoversi in maniera autonoma, sono stati allertati i Vigili del Fuoco. Sul luogo dell'incidente è giunto, da Mestre, anche l'elicottero del comando provinciale di Venezia che ha provveduto a recuperare l'infortunata. A riva è stata medicata da parte del personale sanitario del 118 che l'ha poi adagiata su una barella per il trasporto in ambulanza fino all'ospedale di Tolmezzo dove è stata sottoposta alle cure del caso. Nel pomeriggio un altro intervento di soccorso ha visto impegnato il Cnsas nei pressi del Lago di Volaia in territorio austriaco. Qui, intorno alle 14, una giovane di Tolmezzo del 1994 è stata colta da malore dopo la discesa dalla cima del Monte Rauchkofel durante una sosta al rifugio WolayerseeHütte. La ragazza, che era in compagnia di due coetanei, ha perso momentaneamente i sensi. Sul posto sono arrivati a piedi due soccorritori del Cnsas della stazione di Forni Avoltri e due finanzieri di Tolmezzo che hanno fornito una prima assistenza alla giovane e l'hanno trasportata con la barella in territorio italiano dove è stata recuperata dall'elisoccorso regionale

Tiziano Gualtieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA