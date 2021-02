IL CASO

PORDENONE Il Friuli Venezia Giulia torna da oggi in zona gialla, ma Tramonti di Sopra arretra addirittura in rossa. Ieri c'è stato il primo giorno di adozione del provvedimento restrittivo che si è reso necessario per un elevato numero di contagi: si tratta di 23 positivi su 190 residenti (che equivale al 12% circa) sette dei quali sono ricoverati in ospedale. «L'ordinanza prevede l'istituzione della zona rossa nel territorio del Comune di Tramonti di Sopra, ma limitatamente al capoluogo, da oggi fino al 14 febbraio, quindi con tutte le restrizioni tipiche della zona rossa previste dai vari decreti ministeriali - ha fatto sapere ieri mattina la vicesindaco Patrizia Del Zotto, che sta facendo le veci di Giacomo Urban, anch'egli costretto a letto con sintomi -. La situazione epidemiologica di Tramonti di Sopra è grave, e l'Azienda sanitaria, sentita la Prefettura e la Regione, sabato sera ha invitato l'amministrazione a predisporre quest'ordinanza urgente a tutela della salute pubblica.

IL PROVVEDIMENTO

«Il provvedimento restrittivo della libera mobilità - ha aggiunto Del Zotto - verrà fatto rispettare con l'aiuto delle forze dell'ordine, della Polizia locale e della Protezione civile comunale. Mi è stata garantita massima collaborazione da parte delle istituzioni e dell'Azienda sanitaria, ma anche dai diversi sindaci dei comuni limitrofi per aiutarci ad affrontare al meglio questa situazione. La zona rossa impone il divieto assoluto di spostamento se non per motivi di necessità o salute; la chiusura dei negozi di vendita al dettaglio (tranne farmacie, edicole e alimentari); le attività di ristorazione possono fare solo consegne. In realtà, a Tramonti di Sopra ci sono di fatto soltanto attività di prima necessità. Oltre al bar e all'agriturismo è chiuso anch el'unico negozio di alimentari. Per la spesa i residenti dovranno servirsi della Protezione civile o scendere a Meduno. Da ricordare tuttavia che le limitazioni riguarderanno unicamente il capoluogo comunale: sono dunque esenti da vincoli e tornano gialle tutte le borgate e le frazioni, compresa la zona sulla sinistra del lago di Redona a partire da Chievolis. Tramonti di Sopra - in cui da mercoledì ci sarà uno screening di massa tra la popolazione, in gran parte anziani - è la prima zona rossa della Destra Tagliamento, la seconda in Fvg dopo Sappada, che nell'autunno scorso era stata sigillata per 15 giorni. A fine ottobre anche Castelnovo del Friuli e i paesi della Valcellina (Barcis, Claut, Erto e Cimolais) avevano rischiato medesimo provvedimento, ma alla fine si optó per procedere solo con il campionamento a tappeto dei residenti.

Lorenzo Padovan

