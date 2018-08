CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRAGEDIAUDINE La forte ondata di calore che sta interessando tutto il Friuli Venezia Giulia in questi giorni, con temperature che hanno raggiunto i 36 gradi, e un alto tasso di umidità, può aver concausato la morte di un uomo di Udine, colto da un improvviso malore nel giardino della sua abitazione che si trova in via Vittorio Veneto.LA RICOSTRUZIONEErano circa le 10.30 di ieri quando la sorella che vive con lui lo ha visto a terra: aveva perso i sensi. La donna ha cercato di aiutarlo e, nel contempo, ha chiamato subito il numero unico di...