Tragedia in montagna Muore 71enne padovano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DRAMMAUDINE Tragedia in montagna. Ieri durante un'escursione in famiglia, ha perso la vita un anziano originario di Padova, che, secondo la prima ricostruzione, sarebbe inciampato e sarebbe quindi caduto. Le ferite riportate gli sono state purtroppo fatali e a nulla sono valsi i soccorsi, che si sono subito messi in moto, appena è scattato l'allarme arrivato alla centrale della Sores che gestisce le emergenze.L'INCIDENTEIl settantunenne di Padova, Sergio Zamboni, era in gita con la moglie e altre due persone e stavano percorrendo il...