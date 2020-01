Tragedia di Buttrio, in campo i periti

L'INCHIESTA

BUTTRIO Sono stati iscritti nel registro degli indagati entrambi i conducenti dei due mezzi protagonisti del tragico incidente stradale accaduto nella serata di San Silvestro a Buttrio, a seguito del quale ha perso la vita la 35enne Mirella Candussio. Si tratta dell'amica del cuore della vittima U.B., che era alla guida della Fiat Panda su cui Mirella era trasportata, e di S.N., 62 anni, di origine serba e residente a Gradisca d'Isonzo, che ha tamponato l'utilitaria con la sua Audi A6. Ne dà notizia una nota di Studio 3A, cui si sono rivolti i familiari della vittima. Il pubblico ministero della Procura di Udine, Luca Olivotto, titolare del procedimento penale per omicidio stradale, ha altresì disposto sia l'autopsia sul corpo della giovane sia una perizia cinematica per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente, nominando a tal scopo come propri consulenti tecnici il medico legale Antonia Fanzutto e l'ingegner Enrico Dinon.

L'incidente, secondo quanto rilevato dai carabinieri di Torviscosa intervenuti sul posto, è successo poco dopo le 20 sulla Strada Regionale 56, peraltro a due passi dalla casa di Mirella: le due giovani, che stavano andando a una cena per festeggiare il Capodanno, si erano appena immesse con la Panda da via Beltrame quando sono state tamponate dall'Audi, che sopraggiungeva sulla regionale 56. L'impatto è stato tale che entrambe le vetture hanno abbattuto un muretto privato e sono finite nel cortile di un'abitazione. L'amica di Mirella, anche lei di Buttrio, se l'è miracolosamente cavata con ferite non gravi (è già stata dimessa e Silvia, la sorella di Mirella, è andata a trovarla); per Mirella, invece, purtroppo, non c'è stato niente da fare, troppo gravi i politraumi riportati: è deceduta durante la corsa disperata verso l'ospedale di Udine. I conferimenti dei due incarichi avverranno negli uffici della Procura rispettivamente martedì 7 gennaio, alle 9, con inizio dell'esame autoptico fissato alle 14 presso la cella mortuaria dell'ospedale della Misericordia di Udine, e giovedì 9 gennaio alle 11. Alle operazioni peritali parteciperanno, come consulenti di parte della famiglia della vittima, anche il medico legale Enrico Ciccarelli e l'ingegner Iuri Collinassi, messi a disposizione da Studio3A-Valore spa, società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini a cui i familiari di Mirella Candussio si sono affidati attraverso l'Area manager e responsabile della sede di Udine Armando Zamparo, che le assiste in collaborazione con l'Avv. penalista del foro di Udine Elisabetta Zuliani. La giovane, che peraltro aveva trovato da poco un nuovo lavoro per una società incaricata di fare le pulizie nel Museo Archeologico di Cividale, dove si era già fatta apprezzare da tutti, ha lasciato in un dolore immenso la mamma Luciana, con cui viveva a Buttrio, e la sorella Silvia, a cui era legatissima, così come ai suoi tre nipotini.

