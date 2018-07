Traffico e polemiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAUDINE Centinaia di magliette, nelle vetrine dei negozi e addosso ai manifestanti, con la scritta Senza auto ci guadagnano tutti e mille volantini per annunciare il corteo-passeggiata-biciclettata di protesta che, martedì prossimo, colonizzerà pacificamente via Mercatovecchio e le altre vie interessate al ritorno dei tubi di scappamento, prima che scatti la sperimentazione decisa dalla giunta Fontanini. Il fronte del no alla sospensione del regime di ztl, forte delle oltre seimila firme raccolte con la petizione on line lanciata da...