Traffico di cuccioli, controllati oltre cinquecento veicoli

IL BILANCIOUDINE Più di cinquecento veicoli controllati, una sessantina di sanzioni amministrative comminate e otto denunce all'autorità amministrativa distrettuale per violazione delle normative in materia.È questo il bilancio dell'operazione congiunta tra Carinzia e Friuli Venezia Giulia denominata Bio-crime che aveva come obiettivo il contrasto al traffico illegale di animali da compagnia. L'esercitazione, svoltasi nei giorni scorsi lungo l'autostrada austriaca A2 all'altezza del valico di Arnoldstein, fa parte di uno specifico progetto...