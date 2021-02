DROGA

UDINE Spacciavano cocaina a Udine e nel Friuli Collinare. Due 33enni - Carlos Luis Pinales Carmona, dominicano, e Noel Alexander Cedano, italiano e di origine dominicana - sono stati arrestati per traffico di cocaina. Come è emerso dalla complessa attività portata a termine dalla Squadra Mobile di Udine e coordinata dalla Procura, Pinales Carmona è risultato essere il punto di riferimento di diversi spacciatori sudamericani che si rifornivano di consistenti quantitativi di cocaina (a un soggetto sarebbero stati ceduti in circa 6 mesi almeno 4 Kg. di cocaina), poi distribuiti a connazionali e italiani. Era già stato intercettato dai Carabinieri di Latisana, i quali hanno fornito ulteriore elementi a carico dello spacciatore, attivo anche nella Bassa Friulana.

Lo scorso l'8 maggio ai due sono stati sequestrati 700 grammi di cocaina. Concluse le indagini preliminari, è stato possibile ottenere dal Gip del Tribunale di Udine un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per entrambi. La misura restrittiva nei confronti di Cedano si è resa indispensabile poiché è risultato erano dei più attivi acquirenti di cocaina, droga che poi veniva distribuita sulla piazza di Udine e nella zona collinare. Pinales Carmona è stato arrestato a Treviso, dove dimorava temporaneamente. Cedono è stato arrestato a Udine.

ESPULSIONE

Nella tarda mattinata di venerdì gli agenti della Volante hanno controllato due afghani nella zona della stazione ferroviaria. Uno era senza documenti ed è stato condotto in Questura per l'identificazione. Al termine degli accertamenti è emerso che l'uomo, 24enne, era già stato espulso (con altro nome rispetto a quello fornito all'atto del controllo) dal Prefetto di Taranto nel marzo 2018, arrestato a Ventimiglia nel dicembre dello stesso anno e riammesso in Francia. I poliziotti lo hanno arrestato per reingresso illegale nel territorio nazionale.

CERVIGNANO

Un uomo residente nella Bassa Friulana è stato arrestato venerdì sera a Cervignano per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver esagerato con l'alcol, ha deciso di raggiungere la casa della sua ex compagna, una donna che vive nel comune, entrando con forza nell'abitazione dove la stessa vive con i due figli minori. L'uomo ha cominciato a minacciarli e insultarli, prendendo a calci il mobilio e danneggiando gli arredi della casa. La donna, spaventata, temendo per la sua vita e per quella dei suoi figli, ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della stazione di Cervignano, che hanno bloccato l'uomo prima che potesse ferite qualcuno. Invece di calmarsi, ha cercato di colpire anche loro, senza riuscirci e fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

INCIDENTI

Scontro tra un'auto e una moto, sulla quale viaggiavano due persone, lungo la strada provinciale 45, poco dopo le 13 di ieri, nella frazione di Scrutto, all'incrocio per Clastra, in comune di San Leonardo. Ad avere la peggio sono stati i motociclisti, padre e figlio. Sono rimasti politraumatizzati, ma non sono in pericolo di vita. Gravissimo incidente anche a Tricesimo, sempre dopo le 13, all'altezza della Pizzeria Friuli in via Sant'Antonio, feriti i calzolai del paese che viaggiavano su una Suzuki, contro la quale ha impattato a forte velocità un'Audi.

