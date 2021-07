Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

POLIZIAUDINE Il personale della Polizia di Stato giovedì 22 luglio ha arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Udine, un cinquantenne italiano, domiciliato in provincia di Vicenza, per traffico di cocaina.L'INDAGINEIn data 8 maggio 2020, all'esito di un'articolata attività investigativa, sono stati arrestati a Udine, poiché trovati in possesso di circa 700 grammi di cocaina, un...